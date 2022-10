CALCIO: CORTENOVA KO A MORBEGNO. ERRORE DAL DISCHETTO AL 96°

Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

MORBEGNO (SO) – Trasferta amara per la prima squadra del Cortenova che esce sconfitta dal campo dell’Olympic Morbegno.

LA CRONACA

Partono bene i valtellinesi che al 20′ passano in vantaggio: suggerimento di De Bianchi per l’inserimento di Tarca, che, davanti a Fazzini, non sbaglia. Il Cortenova risponde presente e attacca per tutto il primo parziale, senza però trovare la via della rete.

Nella ripresa la manovra gialloblu cala, il Morbegno difende con organizzazione e i valsassinesi faticano ad avvicinarsi alla porta avversaria. La svolta potrebbe arrivare al 96′, quando Ioli commette il fallo che vale il calcio di rigore per il Cortenova: sul dischetto va Selva ma calcia troppo centrale trovando la parata in presa di Dolzadelli.

Punti preziosi che si perdono così all’ultimo minuto di recupero, con i valtellinesi che esultano per la boccata d’ossigeno dopo un periodo negativo.

MORBEGNO-CORTENOVA 1-0

OLYMPIC MORBEGNO: Dolzadelli, Vanotti, Baroncini, Muaremi, Dolci, Ioli, De Bianchi, Iobizzi, Invernizzi, Tarca, Cometti. A disposizione: Bianchini, Gambetta, Svanella, Codazzi, Baraiolo, Passerini, Baraiolo, Poli. All: Gianluigi Bongio.

CORTENOVA: Fazzini A.; Ciresa E, Ciresa M., Benedetti, Fazzini T.; Fazzini S., Fazzini A., Invernizzi, Galli; Selva, Gashi. A disposizione: Corallo, Gianola, Bolognini, Busi, Conti, Caverio. All. Antonio Selva.