LETTERA: “NON ABBANDONARE L’ESISTENTE PER VALORIZZARE IL TERRITORIO”

Data pubblicazione 31 Ottobre 2022

Buongiorno, da oramai più di 30 anni sono un assiduo frequentatore delle vostre bellissime montagne che amo per la loro natura e per l’ottima accoglienza.

Sempre di più negli ultimi tempi noto con ammirazione un’ottima gestione del territorio nell’alta valle, dove si cerca di valorizzarlo e recuperarlo; mentre in Altopiano (ad eccezione degli investimenti privati ai Piani di Bobbio) noto un certo senso di trascuratezza.

Proprio questo territorio, grazie alla sua maggiore vicinanza alle città, da sempre capofila del turismo valsassinese.

Uno degli esempi più eclatanti di questa trascuratezza sono i bellissimi Piani di Artavaggio.

Proprio per la sua vicinanza, da sempre amo salirci in bicicletta, anche perché la strada che sale dal passo Culmine di San Pietro ben si presta a questo.

A parte il suo ambiente che è davvero sempre invidiabile, il resto mi lascia un certo senso di abbandono:

Un laghetto artificiale sporco e con evidenti segni di mancata manutenzione, la vecchia scuola sci riammodernata con stile non prettamente alpino che ha il sapore di “cattedrale nel deserto“, l’ex Albergo Sciatori in rovina, la stazione di arrivo della funivia con il piano superiore in stato di abbandono…

Per non parlare poi della sua brutta e pericolosa frequentazione dei mezzi a motore non di servizio sia d’inverno che d’estate.

Non di rado, infatti, in estate capita di incontrare fuoristrada che vanno a velocità sostenute e che scorribandano il giorno e la notte fuori dalle strade (i segni nei prati ed addirittura negli stagni sono un segnale evidente di ciò) e d’inverno le motoslitte che si arrampicato su ogni pendio innevato possibile.

Ho letto di progetti futuri per il rilancio del turismo invernale in Altopiano, forse però il primo passo sarebbe quello di mantenere e non abbandonare ciò che già esiste ed essere presenti sul territorio per controllarne il rispetto delle regole.

Gilberto