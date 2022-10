MOBILITAZIONE A PRIMALUNA, ARRIVA PURE L’ELISOCCORSO MA NULLA DA FARE PER UN 71ENNE IN ARRESTO CARDIACO

Data pubblicazione 31 Ottobre 2022

PRIMALUNA – Grande mobilitazione poco dopo le 15 di oggi pomeriggio, lunedì, in via Caraletta a Primaluna.

La prima segnalazione giunta alla Areu parlava di una caduta al suolo, si trattava di un uomo di 71 anni che è stato soccorso con l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e anche l’arrivo dell’ elicottero del 118 di Sondrio.

Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare, e i sanitari intervenuti ne hanno solo potuto constatare il decesso, avvenuto come precisa Areu per un arresto cardiaco.

Allertati anche i carabinieri, come d’uso in queste situazioni.

RedCro