L’HALLOWEEN BALLABIESE FA IL PIENONE DI BAMBINI E GENITORI

Data pubblicazione 2 Novembre 2022

BALLABIO – Ben organizzato, il tradizionale appuntamento del 31 ottobre con Halloween ha raccolto molti consensi tra i ballabiesi, ma anche nel territorio lecchese e della Valsassina. L’evento era organizzato dal Pianeta dei Sogni con la collaborazione di alcuni esercenti dei paese.

L’associazione di Ballabio che organizza avvenimenti di vario genere presieduta da Manuela Deon ha fatto il pienone con il concorso delle zucche e la sfilata in costume terrificante. L’iniziativa è per lo più di “soft horror”, dedicata ai bambini e che coinvolge anche i genitori nella realizzazione delle zucche per il concorso e per i costumi da esibire nella sfilata.