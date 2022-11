NASCE ‘INTERVALLI’, I GENITORI FANNO SQUADRA PER L’ICS PREMANA. SABATO LA PRIMA USCITA PUBBLICA CON MERENDA E TESSERE

Data pubblicazione 2 Novembre 2022

PREMANA – Sebbene i lavori fervessero da mesi, è di poche settimane fa la costituzione formale di Intervalli Aps, l’associazione di promozione sociale che coinvolge genitori e insegnanti degli alunni dell’Istituto Comprensivo Scolastico che insiste sui territori di competenza dei Comuni di Casargo, Crandola, Margno, Pagnona e Premana.

“InterValli Aps nasce dal desiderio di un gruppo di genitori, per libero spirito associazionistico e con la volontà di operare al servizio della comunità scolastica e della cittadinanza dell’Alta Valsassina e Valvarrone, nell’ottica di consolidare la cooperazione intercomunale e rafforzare lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza a un Progetto educativo collettivo e condiviso tra tutti i soggetti coinvolti”, spiega Enrico Passoni, presidente della neonata associazione.

InterValli Aps intende innanzitutto supportare la scuola nella sua missione educativa e contribuire a creare un clima solidale e collaborativo tra scuola, famiglie e territorio. Ma anche diffondere cultura, formazione e informazione in tutte le sue forme e lavorare attivamente a sostegno del futuro dell’Ics di Premana.

“Una settantina di mamme e papà – spiega Passoni a Valsassinanews – hanno subito dato fiducia all’idea e con il loro mandato è stato più semplice per i sedici genitori/soci fondatori compiere tutti i passaggi burocratici del caso. Il Consiglio direttivo di InterValli Aps è formato da otto persone rappresentativi sia dei cinque comuni sia dei quattro plessi scolastici”. La sede, dopo i primi incontri avvenuti nella sala civica messa a disposizione dal Comune di Casargo, corrisponde ora con la sede dell’Istituto comprensivo a Premana.

Altrettanto ben distribuite sono le iniziative che l’associazione ha già messo in moto: per la scuola dell’infanzia di Margno è stato ideato un corso di inglese con insegnanti preparati a lavorare con i bimbi tra i 3 e i 5 anni, alla primaria di Casargo InterValli ha contribuito nel laboratorio di canti tradizionali con cui gli studenti accompagneranno i visitatori alla imminente Mostra Regionale della Capra Orobica, per la primaria di Premana è stato creato un account Amazon tramite il quale fare acquisti donando una percentuale all’istituto, infine alla secondaria di Premana InterValli sostiene il progetto “giovani imprenditori” per avvicinare i più grandicelli al mondo dell’economia e del risparmio.

Oltre alla vicinanza delle amministrazioni comunali, InterValli ha trovato un interlocutore più che disponibile nel dirigente dell’Ics, Massimiliano Craia: ci sono dunque tutte le basi per fare bene.

Per far conoscere l’associazione e aprire al pubblico la campagna di tesseramento è in programma un momento di festa sabato 5 novembre, a partire dalle 14.30, nella sede del comprensivo: “Sarà una grande festa aperta a tutti: alunni, famiglie, insegnanti, rappresentanti degli enti comunali coinvolti e delle altre associazioni attive a livello territoriale – specifica il Direttivo – ma anche a chiunque senta il desiderio di sostenere InterValli Aps o, semplicemente, di sapere qualcosa in più su questa realtà”.

Cesare Canepari