AMBIENTE/”CHI CI TUTELA DA QUEL ‘VALORIZZARE’ MESSO UN PO’ DAPPERTUTTO?”

Data pubblicazione 3 Novembre 2022

Caro Direttore, cara Valsassina vi confesso che sono sempre più preoccupato e non sono il solo per le continuative e cosiddette “valorizzazioni del territorio” che l’Ambiente nel quale viviamo subisce con cadenza pressoché quotidiana. Mi riferisco in particolare ai privilegiati scenari montani e del lago che sono a rischio anche se così cari ai nativi, ed eletti da tempo immemore a rifugio per vacanze e tempo libero da chi abita nella fascia pedemontana, fino all’affollatissima zona metropolitana milanese: i chilometrici ingorghi turistico-veicolari dei giorni scorsi, registrati anche nelle nostre valli e nell’inevitabile imbuto della città capoluogo sono l’ennesima conferma di questo ricorrente e comune bisogno di Natura non degradata e di un Ambiente pulito, per noi e i nostri figli.

Invece di preoccuparmi, in apparenza, dovrei stare tranquillo soprattutto sfogliando ad esempio la Valutazione ambientale del Parco della Grigna settentrionale: fra gli obiettivi strategici del documento leggo infatti frasi tranquillizzanti, del tipo: “Conservare e migliorare la qualità, tutela e valorizzazione degli ambienti aperti”, dove a farla da padrone è sempre quella onnipresente parolina magica dalla elastica declinazione che suona come “valorizzazione” ma che anche da noi spesso si è tradotta in interventi dove a spadroneggiare sono invece asfalto, cemento e mattoni, che presto, se non governati per davvero con il buon senso del padre di famiglia deturperanno in modo irrimediabile le nostre bellezze paesaggistiche. Perciò, Vigilate Gente, vigilate!

È vero che gli interventi più impattanti e controversi che hanno tenuto banco in questi ultimi mesi e anni in Valsassina, salvo inopportune e improbabili deroghe, non saranno realizzati anche all’interno del Parco ma va da sé che le residuali zone verdi confinanti con le aree protette debbano essere tutelate e valorizzate senza stravolgere definitivamente il fondovalle ma anche le Terre alte che sono il nostro vero patrimonio turistico e naturalistico. Non voglio tediare il lettore con altre citazioni estrapolate dai “sacri testi” ma assicuro che la parolina magica la si trova, infilata nei posti giusti, praticamente in tutti i documenti di programmazione territoriale, ai vari livelli, comunale e sovraccomunale. Di valorizzazione in valorizzazione temo che presto ci ridurremo come il fondovalle di alcuni territori a noi confinanti, dove, anche a fianco delle strade statali o provinciali si possono “ammirare” lunghe file di anonime costruzioni, spesso inutilizzate o certamente sottoutilizzate.

Da ultimo ma non per ultimo viene da chiedersi se il cittadino che volesse informarsi e saperne di più su questi importanti argomenti è davvero facilitato nell’approcciarsi all’esame dei documenti che da qualche parte sono senz’altro pubblicati sui siti istituzionali degli enti pubblici di riferimento e dunque la forma è salva ma la sostanza della partecipazione è senz’altro, un’altra roba. In tal senso si consideri che la Programmazione urbanistica territoriale, dalle nobili e non sospettabili finalità, è infatti spezzettata in strumenti del tutto legali ma dagli acronimi misteriosi e incomprensibili a chi è poco avvezzo al burocratese di ultima generazione: tutto ciò nell’era della imperante “Semplificazione” stona non poco ma anche questo è un argomento da approfondire e da sviscerare perché, anche qui, dire che le pie intenzioni del legislatore non sono state ancora pienamente attuate, è solo un eufemismo di bassa lega.

Al dunque. In molti anche in Valsassina vogliono “valorizzare” ma ovviamente dipende da come lo fanno: è bene ricordare che la Natura e l’Ambiente vanno prima di tutto Rispettati, perché una volta che sono stati irrimediabilmente danneggiati, non sono beni che si possono ri-comprare. Neppure al nuovo e modernissimo supermercato.

Claudio Baruffaldi

Già sindaco di Primaluna (1985-1995),

presidente Comunità Montana VVVR (1992-1996)