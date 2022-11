AUTO COLPITA DA UN ALBERO. DISATTESA L’ORDINANZA DI BUSSOLA

Data pubblicazione 4 Novembre 2022

BALLABIO – Potevano esserci conseguenze più serie questa mattina quando la cima di un albero è caduta su una automobile di passaggio lungo la strada provinciale.

Lo fa notare il sindaco Giovanni Bruno Bussola che interviene con queste parole: “Ricordo che da luglio scorso è in vigore una ordinanza che impone il taglio di piante e siepi che si protendono lungo le strade con sanzioni da 155 euro fino a 624 euro in caso di mancato rispetto. Penso sia un dovere di ciascuno non mettere in rischio l’incolumità altrui con mancata manutenzione delle proprie proprietà”.