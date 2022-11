BALLABIO: ALBERO CADUTO, 30 MINUTI DI TRAFFICO BLOCCATO SULLA PROVINCIALE

Data pubblicazione 4 Novembre 2022

BALLABIO – Auto in colonna e pressoché ferme alle 8.30 di questo venerdì mattina sulla Provinciale della Valsassina nel tratto tra il Colle di Balisio e la galleria della Statale 36Dir. Le cause sono da ricercarsi nella caduta di un albero lungo la carreggiata in zona ex Colonia ferrovieri. La cima è precipitata colpendo un’automobile ma senza conseguenze per le persone a bordo. La strada è rimasta interrotta per circa mezz’ora: l’intervento dei Vigli del Fuoco, della Polizia Locale e dell’operatore ecologico del Comune di Ballabio ha liberato la carreggiata e riportato alla normalità la circolazione.

RedCro