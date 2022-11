FESTA DEL 4 NOVEMBRE: A CASARGO RACCOGLIMENTO DOPO LA MESSA

Data pubblicazione 4 Novembre 2022

CASARGO – Questa sera, dopo la S.Messa delle 20.15 nella chiesa di San bernardino a suffragio di tutti i Caduti, la comunità di Casargo si ritroverà al monumento per un breve momento di raccoglimento in occasione della ricorrenza del 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

In questa data l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Treno e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi.