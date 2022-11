SCI DI FONDO. AKSEL ARTUSI IN RITIRO CON LA NAZIONALE GIOVANI

Data pubblicazione 4 Novembre 2022

LIVIGNO (SO) – Ritiro a Livigno, in Valtellina, per il gruppo giovani e osservati della nazionale di sci di fondo. Risponderanno alla chiamata Andrea Zorzi, Davide Ghio, Hannes Oberhofer, Veronica Silvestri, Denise Dedei, Lucia Isonni, Nadine Laurent, Elisa Gallo, Iris De Martin Pinter, Manuela Salvadori, Martino Carollo, Alex Serafini, David Oberhofer, Aksel Artusi, Ylvie Folie, Giulia Negroni e Maria Gismondi. Gli atleti saranno sotto la supervisione degli allenatori federali Luciano Cardini, Michela Andreola e Fabio Pasini.