BARZIO, IL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA STELLA ALPINA PER 4 ANNI

Data pubblicazione 5 Novembre 2022

BARZIO – Sottoscritto e attivato il nuovo contratto di gestione del palazzetto dello sport di Barzio. Sarà la Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Stella Alpina’, con sede in altopiano, ad avere le chiavi della struttura in località Noccoli.

Da oltre dieci anni la palestra comunale era gestita dall’Associazione Sportiva Culturale ‘Ballabio 89’ che però da tempo aveva fatto sapere di non essere interessata a proseguire nella convenzione, rinuncia che è stata ufficializzata il 21 settembre scorso. Il Comune di Barzio ha così indetto una manifestazione di interesse alla quale ha partecipato la Stella Alpina, realtà che dal 2013 impegna i giovani del territorio in campionati di calcio e pallavolo e conta oggi circa 120 tesserati.

Il 3 novembre è dunque entrata in vigore la nuova convenzione e durerà per 4 anni. Il Comune di Barzio si impegna a garantire alla Asd ‘Stella Alpina’ un contributo massimo di 10mila euro annui, da parte sua la Asd assicura l’apertura della palestra per cinque giorni la settimana da ottobre a maggio, e da giugno a settembre durante le attività organizzate.

Per i primi due anni la ‘Stella Alpina’ utilizzerà il palazzetto per le attività già svolte dall’associazione (pallavolo, calcetto, avviamento allo sport) e prenderà accordi con altre associazioni per sfruttare la struttura al meglio inserendo attività quali basket, pre-sciistica, campus di alta formazione sportiva. In seguito l’Asd del presidente Giancarlo Camozzini si impegna ad incrementare la proposta sportiva dell’associazione organizzando corsi e attività quali, ad esempio, pesistica, ginnastica posturale, yoga, arrampicata indoor, ginnastica dolce per anziani. Il palazzetto dello sport, inoltre, verrà reso disponibile anche per organizzare attività collaterali.

Cesare Canepari