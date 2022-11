CALCIO: CORTENOVA-CANZESE 1-2. NON BASTA IL RIGORE DI MARCO CIRESA

Data pubblicazione 6 Novembre 2022

CORTENOVA – Sconfitta casalinga per il Cortenova con la Giovanile Canzese. La squadra comasca si impone per 2 a 1 grazie ad un avvio perfetto della partita con 2 reti realizzate in soli 6 minuti.

Al 3′ Bonassina va a segno con un rasoterra angolato dal limite dell’area, mentre al 9′ Limonta raddoppia calciando in rete da distanza ravvicinata sugli sviluppi di una mischia in area. Nel mezzo delle due reti ospiti occasionissima per il Cortenova al 5′ con Gashi al tiro dal limite dell’area piccola deviato in calcio d’angolo dal portiere ospite. Al 22′ doppia occasione per i padroni di casa con i tiri di Alex Fazzini prima e Selva poi, respinti a ridosso della linea di porta.

Nella ripresa poche emozioni e portieri chiamati poco in causa. Al 66′ l’unica nota: Galli viene atterrato in area da Bulega, l’arbitro assegna il calcio di rigore che Marco Ciresa trasforma. Nel finale vano l’assalto dei padroni di casa che non trovano la via della rete.

M. C.

CORTENOVA-GIOVANILE CANZESE 1-2

Primo tempo 0-2

Cortenova: Andrea Fazzini, Ermenegildo Ciresa, Tarcisio Fazzini (dal 64′ Caverio), Conti (dal 46′ Sergio Fazzini), Benedetti, Marco Ciresa, Matthias Invernizzi (64′ Bolognini), Alex Fazzini (dal 46′ Gianola), Gashi (dal 60′ Busi), Selva, Galli.

Allenatore: Antonio Selva

Giovanile Canzese: Dell’Oro, Frigerio (dal 75′ Tettamanti), D’Onofrio, Limonta, Bulega, Calabresi, Pisa (dall’87’ Badiali), Baragona (dal 72′ Corti), Brenna, Bonassina, Petrociana (dal 61′ Asnaghi).

Allenatore: Cortenova

Arbitro: Giorgio Tognoli di Bergamo