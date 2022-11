LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 6 Novembre 2022

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 NOVEMBRE 2022.

Via SEMINARIO e via GORIZIA, dal 7 al 26 novembre, parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (Impresa Circet spa per conto di Open Fiber);

via VOLTA, dal 7 all’8 novembre, parziale restringimento della sede stradale regolamentato a mezzo moviere per lavori di sostituzione chiusino (Impresa Edil Lario cad srl per conto di Lario Reti Holding spa);

viale BRODOLINI, tratto compreso tra la rotatoria di corso Bergamo/via Brodolini (cavalcavia) e la rotatoria Brodolini/alla Spiaggia/Piazza delle Nazioni, dalle 20:00 del 7 novembre alle 6:00 dell’8 novembre e dalle 20:00 dell’8 novembre alle 6:00 del 9 novembre, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, da rotatoria via Brodolini/Spiaggia/Nazioni a rotatoria Corso Bergamo/Brodolini (Cavalcavia), in direzione Bergamo; obbligo direzione diritto per i veicoli che, provenienti dal confine di Vercurago, sono diretti verso Lecco; limite massimo di velocità 30 Km/h, per lavori di rifacimento giunti strutturali sul cavalcavia (Impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune di Lecco);

via BELLEDO, via ASPROMONTE, via CALEOTTO e via DELL’EREMO, dal 7 al 19 novembre, parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (Impresa Valtellina per Open Fiber);

via AGLIATI e via NINO CASTELLI, dal 7 al 19 novembre, parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (Impresa Circet per conto Open Fiber);

via PONCHIELLI, tratto compreso tra l’intersezione con via alle Fornaci e il civico 28, dalle 8:00 alle 18:00 dell’11 novembre, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, per intervento di rifacimento allacciamento rete fognaria (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

via QUARTO tratto all’altezza del civico 2, dalle 8:00 alle 17:00 del 10 novembre, istituzione di divieto di transito, per intervento di rinnovo allacciamento gas (Impresa Devizzi srl per conto di Le Reti spa);

via FORNACI, via MARCONI, via BADONI, via ARLENICO, via GORIZIA, via CROLLALANZA, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, via BEATO DON GUANELLA e via DANTE, dal 7 al 30 novembre, parziali longitudinali restringimenti per lavori di ripristini della sede stradale (Impresa Mdr Impianti srl per conto di Tim spa);

via TONIO E GERVASIO, dalle 8:00 del 7 novembre alle 18:00 del 25 novembre istituzione di divieto di transito ciclo/pedonale per lavori di messa in sicurezza mura di cinta (lavori per conto di privati).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371