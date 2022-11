BANDA E CORO DI BALLABIO FESTEGGIANO I 150 ANNI DEL CORPO DEGLI ALPINI

Data pubblicazione 7 Novembre 2022

BALLABIO – Un discreto pubblico ha partecipato al concerto organizzato dal Gruppo Alpini di Ballabio nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo per festeggiare i 150 anni di fondazione del Corpo, nato il 15 ottobre del 1872.

Da allora i soldati di montagna italiani, destinati alla difesa delle Alpi, crebbero rapidamente in numero e furono organizzati in battaglioni e reggimenti che – lungo un secolo e mezzo – avrebbero partecipato in prima linea a …

