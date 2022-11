C’È LAVORO A CASSINA, SI ASSUME AL MASO ZAMBO. ECCO L’OFFERTA

Data pubblicazione 7 Novembre 2022

CASSINA VALSASSINA – L’agriturismo Maso Zambo, che si trova nell’incanto di Cassina, sta selezionando persone per completare il proprio staff. Ecco cosa cerca e offre.

“Siamo una piccola struttura ricettiva di lusso a Cassina Valsassina, stiamo cercando una persona da impiegare nelle attività di:

– pulizia delle due camere e delle aree comuni, gestione della biancheria

– lavapiatti e supporto nel servizio dei tavoli del ristorante

Le attività possono essere suddivise su due ruoli o ricomposte in uno unico, in funzione dei profili incontrati.

Per il tipo di attività, il lavoro si svolgerà prevalentemente (ma non esclusivamente), nei fine settimana. Il supporto all’attività di ristorazione prevede la presenza in orario serale.

Viene richiesto al candidato/a, di:

-avere residenza in Valsassina, al massimo entro 15 km dalla struttura

-essere automunito

-essere dinamico ed in possesso di energia fisica

-saper interagire con i clienti

Essendo una struttura agrituristica, il contratto di lavoro applicato sarà quello agricolo, a tempo determinato per 12 mesi.

Ore di lavoro e remunerazione saranno definite in relazione alla disponibilità del candidato.