STANOTTE LAVORI STRADALI A BALLABIO TRA ROTONDA E GERA: I DETTAGLI

Data pubblicazione 8 Novembre 2022

BALLABIO – Proseguono stanotte i lavori di asfaltatura sulla Strada Provinciale 62 ‘della Valsassina’, in territorio di Ballabio.

Dopo i primi interventi tra ieri sera, lunedì, e le prime ore di oggi, dalle 20 di stasera e fino alle 06.00 di domani, martedì 8 novembre, fresatura e successiva asfaltatura della carreggiata del tratto di SP tra la rotatoria di innesto alla strada statale 36 dir (“Nuova Lecco-Ballabio”) fino alla zona della Gera per un tratto di circa 500 metri lineari.

L’intervento – segnala l’amministrazione provinciale di Lecco – verrà condotto in orario notturno, con regolamentazione del traffico a senso unico alternato per arrecare minor disagio possibile agli utenti della strada e ai residenti in Valsassina”.

RedViab