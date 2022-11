LEVA CIVICA A PASTURO, UN SUPPORTO ALLE INSEGNANTI DELL’ASILO INFANTILE

Data pubblicazione 9 Novembre 2022

PASTURO – È stato pubblicato il bando per aderire alla Leva Civica, realizzata all’interno del più ampio progetto Living Land. È rivolta ai giovani del territorio, per consentire loro di sperimentare cosa significa trasformare ‘in positivo’ la propria comunità, sentendosi parte di essa. Per quanto riguarda il Comune di Pasturo, la Leva Civica si terrà all’asilo infantile Antonia Pozzi e consisterà in un un supporto alle insegnanti nella gestione della cura e della didattica dei bambini tra i 2 e i 5 anni. Il progetto è sostenuto e finanziato dai Comuni degli Ambiti Distrettuali di Lecco e Bellano.

L’avvio è previsto per il 15 dicembre per la durata di 8 mesi (termine 14 agosto 2023). L’impegno è pari a 21 ore a settimana. Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una posizione di Leva Civica i giovani cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno: che abbiano compiuto il diciottesimo e non raggiunto il ventinovesimo anno di età all’atto di presentazione della domanda; che abbiano la residenza in Lombardia.

La presentazione della domanda per partecipare va fatta entro il 18 novembre all’indirizzo mail livingland.giovani@consorzioconsolida.it , indicando nell’oggetto “Leva civica”. Allegando inoltre: una copia della carta identità, una copia del codice fiscale, una copia del permesso di soggiorno (se presente), e il curriculum vitae.

Il percorso formativo verrà realizzato dal Consorzio Consolida, ente di formazione accreditato presso Regione Lombardia. Prevede momenti formativi di gruppo e momenti di tutoraggio individuale, per un totale di circa 45 ore, comprese nel monte ore previsto. La gestione progettuale e amministrativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Mosaico. L’assegno mensile del volontario è pari a 420 euro. È garantita la copertura assicurativa.

F. S.