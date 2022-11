PREMANA: APPROVATO IL BANDO PER LE BORSE DI STUDIO AI MIGLIORI STUDENTI

Data pubblicazione 9 Novembre 2022

PREMANA – La giunta del Comune di Premana ha approvato il bando per l’assegnazione di borse di studio in denaro destinate ai migliori studenti al fine di contribuire a sostenere le spese scolastiche.

Il bando è aperto fino al 30 novembre. Si tratta di dieci borse di studio da 250 euro ai migliori studenti residenti nel Comune di Premana di ogni classe delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o a queste parificate. E cinque borse da 400 euro per i migliori studenti iscritti a facoltà universitarie o parauniversitarie aventi durata almeno biennale, indipendentemente dall’anno d’iscrizione. Per ottenere le borse servono precisi requisiti. Innanzitutto la votazione non deve essere inferiore a 80/100 per quanto riguarda l’esame di maturità nell’anno scolastico 2021/22. La votazione di almeno 7/10 per quanto riguarda gli studenti della classi dalla prima alla quarta delle superiori statali o parificate.

Per quanto riguarda invece gli studenti iscritti alle facoltà universitarie o para universitarie di durata almeno biennale, è necessario dimostrare di essere in corso e avere un numero minimo di cinque esami sostenuti con una media di tutti quelli dell’anno di riferimento di 26/30. La vera novità di questa edizione è l’esclusione dai benefici di chi risulta in possesso, per l’anno scolastico 2020/21, di una borsa di studio di merito erogata dal Comune di Premana.

F. S.