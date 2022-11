UNA TARGA A MILANO PER ANTONIA POZZI, LA POETESSA CHE AMAVA PASTURO

Data pubblicazione 10 Novembre 2022

MILANO – Sabato 12 novembre alle 11 in via Mascheroni 23 a Milano verrà apposta una targa in quella che fu la casa natale della poetessa Antonia Pozzi.

Una targa attesa dai molti, tanti, amanti dei versi e della figura della Pozzi, riconosciuta come una delle più alte e originali voci della poesia del ‘900, non solo italiano. L’idea di una targa che ricordasse la figura di Antonia nella sua Milano e nella sua via, nasce grazie alla volontà della famiglia Chiatti di Viterbo che ne ha sostenuto le spese e sarà presente all’ incontro.

Introdurrà l’evento Suor Onorina Dino, scopritrice di Antonia Pozzi, memoria storica e per lungo tempo custode della sua importante eredità. Partecipa all’evento Graziella Bernabò, biografa ufficiale, autrice del libro “Per troppa vita che ho nel sangue. La poesia di Antonia Pozzi” per Ancora edizioni e Guido Agostoni, delegato alla Cultura del Comune di Pasturo, luogo pozziano per eccellenza.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Milano e sarà presente Elena Lattuada, delegata del sindaco Sala per le Pari opportunità. Aglaia Zannetti, conduttrice a Radio Itineraria di due programmi dedicati alla poesia, “Punto di Svolta” e “Poeti al bivio”, leggerà alcune poesie della Pozzi.