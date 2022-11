CALCIO, IL LECCO VA A SALÒ IN CERCA DELLA PRESTAZIONE

Data pubblicazione 11 Novembre 2022

LECCO – Nel momento più delicato per mister Luciano Foschi da quando si è seduto sulla panchina già appartenuta a Tacchinardi, i blucelesti sono chiamati ad affrontare in trasferta la Feralpi Salò, in campo sabato alle 17.30.

“Conosco un solo modo per uscire dalla prestazione di domenica scorsa – spiega il mister nella conferenza pre partita – ed è lavorare, lavorare per non commettere più quegli errori. Il Pordenone è una squadra forte, ma se analizzo la partita abbiamo concesso due tiri. La patita doveva finire 2-0, il 5-0 ha mostrato che abbiamo fragilità e non voglio che succeda più. Domani comunque voglio vedere spirito di rivalsa…”