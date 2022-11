CRONACA/ANGELONE SENZA CORRENTE. SPENTI I RIPETITORI DI TELEFONI E TV

Data pubblicazione 11 Novembre 2022

BARZIO – Dalle 9.45 di questo venerdì mattina sono ‘a nero’ i televisori del nostro territorio e in silenzio i telefoni. Causa del blackout l’assenza di energia elettrica ai ripetitori installati sullo zucco Angelone, non è ancora dato sapersi se per lavori o per un guasto.

Dalle antenne che sovrastano Barzio e Introbio parte il segnale del digitale terrestre e quello telefonico di Vodafone, Homobile e Wind. In attesa che la corrente venga riallacciata, il disagio per gli utenti è servito.

Aggiornamenti su questa pagina non appena disponibili