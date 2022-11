BALLABIO, LE REAZIONI ALLE DIMISSIONI DEL SINDACO: OPPOSIZIONE, CONSONNI, ANCHE VALSECCHI E “GRANDE LECCO”…

Data pubblicazione 12 Novembre 2022

BALLABIO – Non si sono fatte attendere le reazioni ai fatti “drammatici” – politicamente parlando – di ieri sera, venerdì, al termine di un consiglio comunale di Ballabio che ha sancito in via definitiva la “caduta” (tramite imminenti dimissioni) dell’amministrazione Bussola.

Su Ballabio News sono intervenuti, nell’ordine, l’opposizione di centro sinistra di Ballabio Futura, il leader di Appello per Lecco Corrado Valsecchi a ribadire la validità del suo progetto di “Grande Lecco” (assorbendo nel capoluogo Ballabio e Morteone) e i dissidenti interni alla ormai fu maggioranza, guidati da Alessandra Consonni. Oltre allo stesso sindaco dimissionario, del quale abbiamo rilanciato il videomessaggio di spiegazione delle dimissioni della sua giunta.

