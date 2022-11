CALCIO/CORTENOVA CON LE OSSA ROTTE: DUE ESPULSI E VINCE VALMADRERA

Data pubblicazione 13 Novembre 2022

VALMADRERA – Brutta sconfitta, la terza di fila, per il Cortenova che perde 1-0 nella trasferta di Valmadrera.

LA CRONACA

Padroni di casa più concentrati fin dai primi minuti di gioco. Al 20′ Tamba scappa e viene steso in area: dal dischetto va Mauri che calcia sotto la traversa portando avanti i suoi. Il Cortenova non reagisce e i lecchesi sfiorano il raddoppio in più occasioni. Al 30′ doppia chance per Tamba e Karamoko ma in entrambi i casi Fazzini fa buono guardia della porta. Al 35′ ancora Karamoko devia la palla da pochi passi trovando la respinta d’istinto dell’estremo difensore valsassinese. Il Cortenova si fa vedere dalle parti di Fattarelli solo al 40′ quando Selva conclude in porta centralmente dopo una serpentina al limite dell’area.

Nella ripresa i valsassinesi entrano in campo più ordinati e cercano di gestire meglio il pallone senza tuttavia rendersi mai pericolosi per la difesa di casa. Tamba ci prova ancora al 55′ da calcio di punizione ma Fazzini respinge in angolo il pallone calciato basso. Nei minuti finali il Cortenova si sbilancia cercando il pari ma le ripartenze dei veloci attaccanti di casa si fanno sentire: Benedetti e Gritti vengono espulsi rispettivamente all’83’ e all’88’ nel tentativo di fermare i contropiede avversari lasciando così i gialloblu in 9. Finisce 1-0 con il Cortenova che resta inchiodato a 12 punti.

VALMADRERA: Fattarelli, Rossi, Bolsieri, Karamoko, Mauri, Redaelli, Ratti, Ettarrass, Ramadani, Tamba, Gouen. A disposizione: Dell’oro, Cattaneo, Crippa, Massetti, N’Dri, Mauri, Longhi, Adamo, Grammatica. All: Luigi Gatto.

CORTENOVA: Fazzini An.; Ciresa E., Ciresa M., Benedetti, Galli; Gianola (dal 46° Fazzini T.), Fazzini Al. (dal 70° Gritti), Fazzini S. (dal 55° Conti), Invernizzi (dal 46° Bolognini); Selva, Vergottini (dal 46° Gashi). All. Antonio Selva.