BALLABIO/BUSSOLA: “25 FAMIGLIE COLPEVOLI DI ESSERE RICCHE? È TROPPO, SIAMO NOI A MANDARVI A CASA”

Data pubblicazione 14 Novembre 2022

Se i “Consonniani” sono arrivati al punto di tirare fuori un audio del 2015 e farlo passare per la prova di chissà quale piano machiavellico, significa che sono alla frutta e palesa quanto, a differenza nostra, fossero attaccati a quello scranno di consigliere comunale. Nell’ultima seduta consiliare, infatti, non si è nemmeno arrivati a discutere del regolamento delle borse di studio in quanto il punto 14 è stato ritirato dall’odg a seguito delle nostre dimissioni. La verità è molto più semplice.