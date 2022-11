LECCO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA

Data pubblicazione 14 Novembre 2022

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 14 a domenica 20 novembre 2022.

via DON MINZONI, tratto all’altezza dai civici 6 e 8, per opere di rifacimento soletta di copertura dalle 9 del 14 novembre alle 18 del 16 dicembre, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale (ulteriori dettagli in questo articolo);

via TRAMAGLINO, istituzione di senso unico di marcia in direzione ascendente verso piazza della Vittoria e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via RENZO, istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso Salita dei Bravi e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371