RINCARI DELLE BOLLETTE: “ACINQUE IN BORSA FA PROFITTI SULLE TASCHE DEI CITTADINI E NEL SILENZIO DEI SINDACI”

Data pubblicazione 14 Novembre 2022

Ci sono 36 milioni di buoni motivi per pretendere che si abbassino le bollette di gas ed energia elettrica ai cittadini del nostro territorio, ma anche di gestione rifiuti e servizio idrico per quelli fuori provincia, clienti di Acinque.

Questa è la conclusione cui siamo giunti leggendo il comunicato della società col quale vengono esposti i dati economici e gestionali riferiti ai primi nove mesi del 2022.

25 pagine di numeri, grafici e parole rivolte al “Mercato”, che dovrebbero destare più di qualche preoccupazione tra i cittadini, i quali in parole povere stanno pagando bollette per servizi essenziali più care del dovuto per circa 36 milioni di euro.