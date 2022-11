INCIDENTE A INTROBIO: AUTO FUORI STRADA, NON CI SAREBBERO FERITI

Data pubblicazione 15 Novembre 2022

INTROBIO – Incidente stradale intorno alle 22:30 di oggi, martedì, sulla mini tangenziale di Introbio.

Grazie alle immagini di un nostro lettore si coglie come un’auto di colore rosso sia finita fuori dalla carreggiata, appena prima del curvone a destra, in direzione di Primaluna.

Dalle prime verifiche effettuate dalla redazione Cronaca, nel sinistro non si sarebbero registrati feriti. Sul posto i Carabinieri per regolare la circolazione in un tratto pericoloso e con fondo stradale bagnato dalla pioggia.

Aggiornamenti della notizia appena disponibili in questa stessa pagina.

RedCro