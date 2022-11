AUTOTRENO TRA I TORNANTI DEI RESINELLI. IL VIDEO DI BN VICINO AL MILIONE DI VISUALIZZAZIONI

Data pubblicazione 16 Novembre 2022

BALLABIO – 971.946 visualizzazioni per il video dell’autotreno che dodici anni fa, era l’aprile del 2010, attraversò Ballabio Superiore per poi imboccare i tornanti per i Piani dei Resinelli.

Ad “inguaiarlo” – raccontò l’autista – i paesani che interrogati sulla strada migliore per raggiungere la sua meta, gli indicarono le curve della celebre Ballabio-Resinelli.

Quel giorno intervenne la Polizia Locale che coordinò la manovra del mezzo lungo 18 metri e lo scortò sulla più adatta Strada Provinciale. A distanza di dodici anni il video “macina” ancora visualizzazioni e sarebbe un vanto se toccasse il milione.