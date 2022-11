IL PANATHLON MONTA IN SELLA: SERATA SULL’EQUITAZIONE

Data pubblicazione 16 Novembre 2022

LECCO – Monta in sella il Panathlon Club Lecco per una conviviale, nella sede della Canottieri Lecco, dedicata interamente al rapporto tra uomo e cavallo dal titolo “Equitazione, una gran bella passione”. Un tema affrontato sotto molteplici aspetti, a trecentosessanta gradi come si usa dire: dall’ippoterapia alle competizioni passando dai primi momenti dove anche i bambini in tenera età imparano a giocare e a divertirsi acquisendo fiducia in se stessi e con il cavallo.

A parlarne la valsassinese Alessia Casari, istruttrice di primo livello, che ha spiegato come si può iniziare un percorso formativo avvicinandosi al cavallo anche con bambini di soli tre anni. Piccoli ma importanti gesti. Successivamente ha preso la parola Giulia Francesca Rabboni, istruttrice e tecnico per educazione ludico ricreativa, introducendo il tema delle attività e terapie assistite con animali, mettendo in luce i grandi benefici della pratica, soprattutto per coloro affetti da handicap di vario genere.