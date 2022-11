BALLABIO, ARCHIVIO E ASCENSORE COMPLETANO LA DEPENDANCE COMUNALE

Data pubblicazione 17 Novembre 2022

BALLABIO – 80metri quadrati per il nuovo archivio comunale di Ballabio completano la dependance del Municipio, con la nuova balconata e finalmente l’ascensore per accedere anche alla sala consigliare. Il sindaco Bussola presenta con orgoglio l’opera, l’ultima del suo mandato interrotto dalla crisi interna alla maggioranza. Nonostante il rincaro e il difficile reperimento dei materiali in cui versa l’edilizia, l’intervento è rimasto in linea con lo stanziamento previsto di 285 mila euro, tutti fondi propri, ed ha rispettato il cronoprogramma nonostante un mese di fermo per aspettare le materie prime.