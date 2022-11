I CORI ‘FUTURA’ E ‘VALSASSINA’ IN CONCERTO SABATO ALLA BONACINA DI LECCO

Data pubblicazione 17 Novembre 2022

LECCO – È tempo d’esordio per il Coro Futura, il gruppo vocale costituito da sole voci femminili e guidato da Mariagrazia Riva. Il Coro, infatti, esordirà in concerto il prossimo sabato 19 novembre. Padrino, per così dire, di questo battesimo artistico, sarà il Coro Valsassina, anche esso diretto da Mariagrazia Riva.

I due gruppi si esibiranno singolarmente, ma ci sarà occasione per un paio di esibizioni congiunte con un repertorio che abbraccerà il canto popolare e quello d’autore.

Graziano Combi, presidente del coro valsassinese si é detto particolarmente orgoglioso di poter accompagnare all’esordio le ragazze del Futura: “Una emozione vedere a compimento un progetto nato con tanto entusiasmo nei tempi non facili seguiti alla pandemia”.

L’appuntamento per gli amanti del canto corale è per sabato 19 alle 21 alla chiesa Sacro Cuore della Bonacina di Lecco. La serata sarà l’occasione per sostenere il progetto Sololo patrocinato da don Marco Tenderini per portare un concreto aiuto alle popolazioni del nord del Kenya.