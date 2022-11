BOSCO DI MAGGIO, ALTRA SEGNALAZIONE: TAGLIATA UNA FAGGETA, MA PERCHÉ?

Data pubblicazione 18 Novembre 2022

Spettabile Valsassinanews,

desidero fare seguito alla lettera del Vs lettore sui boschi di Maggio per segnalare che tempo fa sempre a Maggio ma in zona della grotta della Madonnina posta dietro la vecchia colonia e appena sopra al canale Guzzi sono state tagliate un gran numero di piante soprattutto di faggio.

Sono state lasciate le più piccole abbattute a terra e mai raccolte.



Ora mi chiedo, ma era così necessario rovinare (si rovinare) un così bel posto? Per quale motivo mi chiedo?

Da profano non mi sembravano piante malate ed ora il bosco (ciò che ne resta) è inguardabile e non solo per chi come me lo conosceva da anni. Addirittura nella parte alta del bosco tagliato è stata ricavata una piazzola!



Da me interpellato il comune di Cremeno ha detto di non avere competenza in merito e anzi di avere chiesto spiegazioni ma sembrerebbe che i lavori siano stati fatti dalla forestale e che siano regolari.

Sarà sicuramente così certo che da profano quale sono confrontando il risultato con interventi simili visti in Trentino mi sembra che proprio non ci siamo.



Ubi maior minor cessat ….

Un cordiale saluto

Giulio Gheza

Maggio di Cremeno

