CAI BALLABIO: QUESTA SERA L’ULTIMO LIBRO DI SILVIA TENDERINI, SABATO OPEN DAY ALLA CAPANNINA BOULDER

Data pubblicazione 18 Novembre 2022

BALLABIO – Venerdì 18 novembre alle 21 nella sede del Cai Ballabio in via Da Vinci 4, Silvia Tenderini presenta il suo ultimo libro In Cammino con Silvia. Cosa succede quando esci di casa per fare due passi e ti ritrovi a percorrere centinaia di chilometri? È il mistero che ci svela l’autrice, archeologa, viaggiatrice senza fretta dai monti lariani alla Persia. Camminare diventa uno stile di vita che modifica i tempi e le distanze. Nessun luogo sembra abbastanza lontano perché non ci si possa arrivare a piedi.