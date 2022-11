ACI, INCIDENTI STRADALI: NEL 2021 LA STATALE 36 TRA LE PIÙ LETALI D’ITALIA

Data pubblicazione 19 Novembre 2022

LECCO – Sulle strade italiane si contano 73 incidenti su 100 nei centri abitati, 5 in autostrada e 22 su strade extraurbane. Sulla rete viaria principale 25 incidenti su 100 nei centri abitati, 24 in autostrada e 51 su strade extraurbane. Rispetto al 2019, nel 2021 in complesso diminuiscono sia gli incidenti che i decessi.

Sono i dati essenziali che emergono da ‘Localizzazione degli incidenti stradali 2021‘, lo studio realizzato dall’ACI, che analizza i 31.407 incidenti (1.002 mortali)…