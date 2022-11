BARZIO: STRADA ‘ASP’ PER BOBBIO CHIUSA PER MANUTENZIONE

Data pubblicazione 22 Novembre 2022

BARZIO – Chiusa per manutenzioni straordinarie la strada agro silvo pastorale Barzio-Piani di Bobbio.

Per consentire l’esecuzione degli interventi necessari alla sicurezza del percorso il sindaco di Barzio, Giovanni Arrigoni Battaia, ha emesso una Ordinanza per vietare la circolazione sull’intero tratto della agro silvo pastorale a partire dalle 8 di lunedì 21 novembre e fino al termine dei lavori.

Per tutta la durata dei lavori non saranno ritenute valide le autorizzazioni al transito concesse dal Comune. Sarà compito dell’impresa esecutrice dei lavori posizionare e mantenere in efficienza la segnaletica stradale. Per i trasgressori del divieto sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

Immagini di repertorio