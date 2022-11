METEO: MALTEMPO E NEVE, IN RIPRESA DA MERCOLEDÌ

Data pubblicazione 22 Novembre 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Autunno molto dinamico in questi giorni dopo la lunga fase siccitosa e molto calda. Stagione autunnale risvegliata dal lungo letargo, grazie all’allontanamento dell’alta pressione e alla porta atlantica finalmente aperta.

Ad inizio settimana arriverà una intensa perturbazione atlantica che assumerà anche carattere di tempesta su alcune regioni italiane. I nostri territori saranno solo interessate da alcune precipitazioni, a partire già dalla serata di lunedì 21 novembre, ma non avremo fenomeni estremi.

Martedì 22 novembre sarà la giornata peggiore della settimana, con piogge fino alla tarda mattinata. Cadrà la neve anche copiosa sotto i 1000 metri, localmente a quote inferiori nelle valli più strette. Tempo in miglioramento a partire da mercoledì 23 novembre, con ottimo soleggiamento e temperature in nuova ripresa. Giovedì 24 novembre sarà ancora una giornata con poche nubi e cieli sereni, clima ancora non freddo.

Temperature mattutine comprese tra 6/7°C, massime tra 12/14°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 2000 metri. Venti moderati tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro