CAPRA OROBICA 2022, ANTONELLA INVERNIZZI: “UN ESEMPIO DI MONTAGNA VERA”

Data pubblicazione 22 Novembre 2022

CASARGO – Dopo il grande successo della XXI edizione della Mostra Regionale della Capra Orobica a Casargo, registriamo l’entusiastico commento di Antonella Invernizzi, presidente della Cooperativa di Comunità della Valsassina e della Montagna Lecchese.

L’ente è co-organizzatore dell’evento in Alta Valsassina, con Comune di Casargo e Comunità Montana VVVR.

“Di questa mostra delle capre mi piace tutto – è stata l’affermazione di una ragazza che ho incontrato nel tardo pomeriggio di domenica. È stata una bella soddisfazione per tutti gli organizzatori di questo evento. Infatti, dentro questa frase si può leggere molto: come in questi giorni è stato bello avere un esempio di montagna vera, che si impegna per resistere alle difficoltà intrinseche delle terre alte. Dice che la manifestazione è “cresciuta”, che è riuscita a valorizzare il nostro bel territorio; che di ragazzi e di ragazze che fanno o vogliono fare gli allevatori in montagna ce ne sono, importante è riuscire a fare in modo che il loro entusiasmo non muoia sepolto sotto vincoli che rendono più difficile il vivere e il lavorare, ma che si rinnovi con sempre nuove soddisfazioni, anche nelle piccole cose, anche nell’accompagnare il proprio animale che cammina vanitoso nel ring mettendosi in mostra”.

RedVN