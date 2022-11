CORTABBIO, PLATANI A RISCHIO TAGLIO: APPELLO ANCHE DA UNA VILLEGGIANTE

Data pubblicazione 22 Novembre 2022

Buongiorno,

vi contatto anch’io per spendere una parola a difesa dei platani secolari di Cortabbio che da generazioni esistono, che mi hanno vista crescere e prima di me hanno visto mia mamma bambina.

Questi alberi che “salutano’ tutti quelli che passano dalla strada provinciale sono una presenza importante….

Spero davvero che non debbano sparire per far spazio ad altra devastazione..

Sono anch’io molto legata a questo posto…

Se il mio appello potesse giungere a destinazione direi “Vi prego, lasciateli dove sono, non abbatteteli, vi prego”.

Spero che questa lettera venga pubblicata e che più gente possibile si faccia sentire.

Grazie



Una villeggiante di Cortabbio