FABIO LOCATELLI, I FAMIGLIARI RINGRAZIANO CHI È STATO LORO VICINO

Data pubblicazione 24 Novembre 2022

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente le numerose persone: parenti, amici, colleghi, i membri del soccorso alpino, gli amministratori locali, i rappresentanti delle associazioni sportive, i cacciatori, i compagni di naja (sperando di non avere dimenticato nessuno), che in questi giorni hanno partecipato in varie forme al dolore che ci ha colpito per l’improvvisa e prematura scomparsa del nostro caro Fabio, ringraziamo pubblicamente tutti coloro i quali hanno partecipato alle esequie, ci hanno fatto visita, hanno portato uno scritto o un segno di affetto per il nostro caro. Con tutto questo ci avete dato ulteriore conferma di quanto il nostro Fabio fosse stimato e ben voluto da tutti.

Grazie.

Elisabetta, Arianna, Alex, Lucrezia