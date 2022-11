A 20 ANNI DALLA FRANA DI BINDO, INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA PROVINCIA: CONVEGNO E ATTIVITÀ NELLE SCUOLE

Data pubblicazione 25 Novembre 2022

LECCO – Illustrate nella sede dell’amministrazione provinciale di Lecco le iniziative promosse in occasione dei vent’anni dall’alluvione del 2002 a Cortenova.

Presenti la presidente Hofmann, il delegato alla Protezione civile Simonetti e il sindaco Galperti.

In programma giovedì prossimo 1 dicembre un convegno su dissesto idrogeologico e protezione civile ospitato nella sede della Comunità Montana e una serie di manifestazioni organizzate a Cortenova (i dettagli nelle locandine in basso):

Le dichiarazioni: Hofmann “La protezione civile siamo noi insieme al nostro comportamento. Abbiamo voluto una giornata di riflessione, come punto di partenza per nuove azioni”. Per Simonetti “Occorre capire se sono stati fatti passi avanti nella giusta direzione, anche in relazione al cambiamento climatico. Il sistema si può considerarle pronto? Il Comune può contare su Provincia e Regione. Il convegno parte dagli eventi del 2002 e vuole arrivare fino ai giorni nostri”.

Secondo il sindaco Sergio Galperti “Nel 2002 si è aperta una ferita a Cortenova; la conoscenza del nostro territorio è motivo di coinvolgimento delle scuole: conoscere il territorio per agire bene e tutelarlo, tramandare alle nuove generazioni. Insieme, perché in quel contesto è insieme che si può fare qualcosa di grande. Anche i corpi volontari hanno bisogno di operare insieme”.

C. C.