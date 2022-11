CALCIO: DOMANI TRIESTINA-LECCO. PER MISTER FOSCHI “CLASSIFICA BUGIARDA”

Data pubblicazione 26 Novembre 2022

LECCO – La quindicesima giornata del girone A del campionato di Serie C mette di fronte Triestina e Lecco, match che si disputa domani, domenica alle 14:30 allo Stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste. 11 i punti della Triestina in classifica, 24 per i lombardi.

Sono 14 i match giocati a Trieste tra rossoalabardati e blucelesti, questi ultimi mai vincenti nelle precedenti sfide disputate in Friuli. Sono 7 i successi della Triestina, dal 2-0 nella Serie B 1957/58 con reti di Tulissi e Mazzero alla vittoria ottenuta dai …

LE PAROLE DI FOSCHI SU LECCO NEWS: