INTROBIO, TRE POSTI DI LAVORO A VILLA MIGLIAVACCA: I DETTAGLI

Data pubblicazione 26 Novembre 2022

INTROBIO – Il Comune di Introbio ha avviato una selezione pubblica per soli esami per la copertura di tre posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato (36 ore), di istruttore direttivo amministrativo contabile – cat. d – posizione economica d1 – per gli uffici demografici, affari generali e ragioneria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di durata non inferiore ai tre anni, con conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre all’inglese – livello minimo ‘B2’.

Prova scritta il 15 dicembre, orale (per chi ottiene almeno 21/30 agli scritti) il 29 dicembre.

> Scarica qui il bando di concorso (Pdf)