CALCIO, TRACOLLO CORTENOVA A BERBENNO: 6-2 PER I VALTELLINESI

Data pubblicazione 27 Novembre 2022

BERBENNO DI VALTELLINA (SO) – Domenica nera per la prima squadra del Cortenova, che incappa in una brutta sconfitta nello scontro diretto della zona playout contro il Berbenno.

L’inizio fa ben sperare per i valsassinesi, che al 10° minuto hanno la prima buona occasione della gara, ma Vergottini non trova lo specchio della porta di testa da pochi metri. Da lì in poi è dominio Berbenno, che al 15° va in vantaggio: tocco di mano in area e calcio di rigore, che Mattaboni sbaglia per la grande parata di Corallo, il quale non può nulla sulla ribattuta in porta di Fontana. Lo stesso Fontana finalizza un bel cross dalla sinistra due minuti più tardi, quando con un colpo al volo da centro area raddoppia. Alla mezz’ora il Berbenno trova il tris con Mattaboni, che è fortunato a vedersi rimbalzare il pallone addosso e spegnersi in rete dopo che si era fatto parare da Corallo il primo tentativo.

Nella ripresa il Cortenova cambia modulo, ma a trovare la via della rete sono ancora i valtellinesi: Fontana devia un tiro dalla distanza di un suo compagno spiazzando il portiere ballabiese per la tripletta personale. I gialloblu rialzano la testa al 70°, quando Marco Ciresa si libera di un paio di avversari in difesa e lancia perfettamente in campo aperto Busi, freddo nel battere Vola.

All’83° il Berbenno cala la manita con Zoaldi, che è il più lesto a ribadire in rete la risposta di Corallo sulla punizione del solito Mattaboni, il quale va a segno anche al 90°, quando raccoglie un rinvio non perfetto dell’estremo difensore ospite per poi batterlo col cucchiaio. In pieno recupero il Cortenova rende il parziale meno amaro grazie a Busi che sfonda sulla destra e mette in mezzo il pallone, deviato da Di Placido nella sua porta.

BERBENNO-CORTENOVA 6-2

(primo tempo 3-0)

Cortenova: Corallo; Galli (dal 57° Tenderini), Ciresa M., Ciresa E., Fazzini; Bellati (dal 46° Busi), Fazzini (dal 67° Gritti), Conti (dal 67° Gianola), Invernizzi; Gashi (dal 67° Taricco), Vergottini.

All. Antonio Selva

Berbenno: Vola, Nana, Picceni, Di Placido, Zoaldi, Sanna, Mattaboni, Zoaldi, Fontana, Decenesi, Cristina. A disposizione: Confeggi, Bianchini, Ciappa, Franzi, Mazzini, Moroni, Panizza, Serventi.

All. Cesare Tarabini