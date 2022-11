Data pubblicazione 28 Novembre 2022

LECCO – Silea comunica che, “a seguito dello sciopero generale intercategoriale, per tutti i settori pubblici e privati, indetto da numerose sigle sindacali” per l’intera giornata di venerdì 2 dicembre 2022, “potrebbero verificarsi disservizi” in quella data.

In particolare, i problemi saranno possibili “nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana“.

