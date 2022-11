Data pubblicazione 30 Novembre 2022

LECCO – Oggi alle 18 la Calcio Lecco ospita Renate, uno derby, uno scontro diretto tra squadre a pari punti.

“I ragazzi sono stati bravi – commenta mister Foschi nel pre partita -, stanno dimostrando che vogliono dire la loro in questo campionato. Non so come finirà ma ogni giorno mi stupiscono e questo fa piacere. L’obbiettivo per noi resta quello di dare entusiasmo e portare i tifosi allo stadio, per farlo serve scalare la classifica. Non dobbiamo adagiarci”.