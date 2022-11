RIFIUTI SULLA TACENO-BELLANO. “BASTA UN POCO DI… BUONA VOLONTÀ”

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

Buongiorno, sono ormai mesi che percorrendo la strada provinciale Taceno-Bellano non è possibile non notare il cumulo di rifiuti abbandonati al primo slargo della strada sulla sinistra in direzione Bellano, ad appena 500 metri dal confine con Taceno.

Da un primigenio stendino in plastica, segno inequivocabile che gli inveterati zozzoni hanno smesso finanche di lavare i propri capi di vestiario, usi come sono nella pratica di rendere sudicio il paesaggio al pari della loro vita, nei giorni seguenti festanti proseliti hanno aggiunto sacchi della spazzatura, lana di roccia, resti di albero di Natale affinché nulla possa mancare per addobbare il bosco in puro stile Nightmare before Xmas.

Fattor ancor più stupefacente rispetto al vezzo italico del getto del pattume in strada, il fatto che nessuno, nemmeno chi lo dovrebbe fare perché pagato dalla cittadinanza, si sia occupato di sgomberare il nefando mucchio, forse nella vana speranza che crescendo di giorno in giorno avrebbe potuto costituire un nuovo manufatto contro il distacco di roccia, così frequente su quel tratto di strada!

A rompere i sogni oltremodo profondi della cittadinanza, di cui per inciso al momento neanche facciamo parte, abbiamo pensato la mia compagna ed io quest’oggi 30 novembre 2022, raccogliendo il pattume e portandolo addirittura in discarica, laddove può finalmente riposare in ottima compagnia.

Telecamere? Controllo del territorio? Multe salate comminate sul posto? Senso civico venduto su Amazon durante il Black Friday? Non sta a me indicare le soluzioni, posso solo incoraggiare un po’ di buona volontà unita al rispetto vero, non solo a parole, del bell’ambiente che ci circonda.

M.A.