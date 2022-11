SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE DA DOMANI SERA: LE INFORMAZIONI DI TRENORD

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

MILANO – Dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre è stato indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che potrà causare ripercussioni anche sul servizio ferroviario lombardo.

Trenord fa sapere che giovedì 1 dicembre arriveranno a termine corsa i treni che partono prima delle 21 e giungono alla destinazione finale entro le 22. Venerdì 2 dicembre negli orari 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse indicate sul sito ufficiale Trenord.

Sulle linee del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord lo sciopero proseguirà fino alle 24 di venerdì 2. Trenord mette in guardia che questo potrà causare ripercussioni fino a fine servizio sui collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4) – e sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Le informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea del sito Trenord e sull’App.

F. S.