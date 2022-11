SERVIZIO CIVILE: 28 VOLONTARI PER LA PROVINCIA DI LECCO

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

LECCO – Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile ha reso nota la graduatoria definitiva dei progetti finanziati relativi al Bando ordinario 2022. Tutti i tre programmi di intervento presentati dalla Provincia di Lecco in co-partenariato con Parco Nord Milano, Caritas Italiana, Acli Aps e Focsiv Volontari nel mondo e i quattro progetti sono stati totalmente finanziati.

Per il 2022 sono stati finanziati complessivamente 530 programmi da realizzarsi in Italia, collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 77,7, per un totale di 70.525 posizioni da operatore volontario. Nel territorio lecchese verrà richiesta l’attivazione di 28 volontari: