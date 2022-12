Data pubblicazione 5 Dicembre 2022

BALLABIO – Anche quest’anno torna l’iniziativa musicale benefica di Matt & Friends. A 15 anni dal debutto il progetto del 2022 avrà titolo “This is us – Memories” e riproporrà alcuni dei brani più belli realizzati lungo il cammino. Il disco saràà disponibile fisicamente, in versione cd o chiavetta usb, la sera della presentazione, sabato 17 dicembre dalle 21 al centro polifunzionale di Ballabio, e si potrà ascoltare anche su tutte le piattaforme digitali.