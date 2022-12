CORTENOVA: ENTRO IL 31 DICEMBRE LE RICHIESTE PER IL ‘BONUS NASCITA’

Data pubblicazione 6 Dicembre 2022

CORTENOVA – L’amministrazione comunale di Cortenova, “in attuazione alla politica dell’Ente che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze dei propri membri” intende attuare un intervento a sostegno delle famiglie che affrontano l’esperienza di essere genitori – istituendo per questo motivo il ‘Bonus Nascita’.

Si tratta di un contributo una tantum a sostegno delle famiglie che hanno accolto una nuova nascita nel corso del 2021. L’avviso, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Cortenova , disciplina l’assegnazione ed erogazione agli aventi diritto del bonus denominato bonus ‘nascite’, correlato alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell’intero anno solare 2021.

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia del documento di identità del richiedente, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 all’indirizzo info@comune.cortenova.lc.it o in alternativa in modalità cartacea all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cortenova.

F. S.